Четверо поляков случайно пересекли границу с Калининградской области
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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В минувшее воскресенье польские пограничники задержали пятерых путешественников, которые незаконно пересекли границу и оказались в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Инцидент произошел в районе пограничного поста в Венгожево. Патруль задержал четверых поляков и украинца
Нарушители объяснили, что просто хотели посмотреть, как выглядит польско-российская граница. В результате их оштрафовали на 1000 злотых.
ИСТОЧНИК KP.RU