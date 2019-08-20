Четверо поляков случайно пересекли границу с Калининградской области

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-20T10:59:03+03:00

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В минувшее воскресенье польские пограничники задержали пятерых путешественников, которые незаконно пересекли границу и оказались в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в районе пограничного поста в Венгожево. Патруль задержал четверых поляков и украинца

Нарушители объяснили, что просто хотели посмотреть, как выглядит польско-российская граница. В результате их оштрафовали на 1000 злотых.

ИСТОЧНИК KP.RU