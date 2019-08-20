В Калининграде пройдет детский музейный фестиваль

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-20T11:08:11+03:00

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В дни осенних каникул в Калининграде впервые пройдет детский музейный фестиваль. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, интерактивные квест-маршруты будут организованы на пяти площадках – в зоопарке, Музее янтаря, Музее Мирового океана, музее «Фридландские ворота» и в Калининградском областном музее изобразительных искусств.

На подготовку и проведение фестиваля в этом году выделено полтора миллиона рублей.

Полный список участников, а также подробности нового городского события станут известны чуть позже,добавили в пресс-службе правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU