В Калининграде пройдет детский музейный фестиваль
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В дни осенних каникул в Калининграде впервые пройдет детский музейный фестиваль. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, интерактивные квест-маршруты будут организованы на пяти площадках – в зоопарке, Музее янтаря, Музее Мирового океана, музее «Фридландские ворота» и в Калининградском областном музее изобразительных искусств.
На подготовку и проведение фестиваля в этом году выделено полтора миллиона рублей.
Полный список участников, а также подробности нового городского события станут известны чуть позже,добавили в пресс-службе правительства области.
ИСТОЧНИК KP.RU