В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник не будет света и воды

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-20T11:14:41+03:00

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В Калининграде во вторник, 20 августа, более двадцати улиц останутся без электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Каштановая аллея 28, пер. Каштановый 3б, ул. Кутузова 22, 23, 26, 27, 29, пр-т Победы 33 (Детская клиника Медэксперт), ул. Бородинская 25а, 26а, 31а, ул. Нахимова 2, 6, ул. Огарева 29а, 31, 33б;

С 13.30 до 18 часов электроэнергии не будет на ул. 9-го Апреля 50а, 60а, 62, 64-70, 70а, ул. Пионерской 11-13, 26а, 28а, 60 (Диагностический центр), ул. Боткина 2, 2а, 8, ул. Рижской 14.

С 9 часов до 18 часов электричество будет отключено на ул. Гоголя 1-13, 6-12, 14а, 16-22,

ул. Ленинградская 13-17,18-22,21, 21аб, ул. Лермонтова 4б, 12а, ул. Тельмана 7, 8-26, 11бв, 13 (д/с № 23), 15, 15а, 21, 21а, 32, ул. Тургенева 16, 20, 20а, 21а, 25, 33-35, ул. Верхнеозёрная 2а, 3бв, 4, 4абв, 5, 6, 11, 13а, 14-15, ул. Л. Голикова 1-5а, 6, ул. Ленинградская 4, ул. Тельмана 2-8, 9 (городская поли-клиника №1), 13 (д/с № 23), 15,

ул. Тургенева 1а, 8, 8а, 10, ул. Судостроительная 35-49, 36-92, 53, 75, 77-81, 81а, 91-91а,

ул. Судостроительная 2-я 1а, ул. Товарная 18-20, 22-30, 32-38, пер. Судостроительный 1-5, пер. Товарный 1-3.

До 17 часов холодной воды не будет на ул. Л. Шевцовой 53, ул. О. Кошевого 36-48, 60-76,

ул. Интернациональная 59-71; с 10.00 до 19.00 – пер. 1 Ржевский 18, 19, ул. Черниговская 25; с 13.30 до 18.00 - ул. Пионерская 11-13.

До 19 часов горячей воды не будет на пер. 1 Ржевский 18, 19, ул. Черниговская 25; с 09.30 до 17.00 – на ул. Л. Шевцовой 53, ул. О. Кошевого 36-48, 60-76, ул. Интернациональная 59-71; с 13.30 до 18.00 – на ул. Пионерская 11-13.

ИСТОЧНИК KP.RU