Калининградская область заняла 53-е место среди регионов РФ по доступности бензина

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-20T11:37:55+03:00

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Калининградская область заняла 53-е место среди субъектов РФ по доступности бензина. Об этом сообщает «РИА Рейтинг».

По данным исследования, стоимость бензина АИ-92 в регионе составляет 44,48 рублей за литр; за год топливо подорожало на 2,7%. При этом, на среднюю зарплату в области можно купить 650 литров бензина, хотя, в среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров.

В число лидирующих в рейтинге регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2080 литров в месяц. Второе место заняла Москва (1798 литров), третье – Ненецкий автономный округ (1609 литров).

ИСТОЧНИК KP.RU