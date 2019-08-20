В Нестерове пьяный мотоциклист сбил пешехода

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-20T12:17:00+03:00

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В понедельник в Калининградской области произошло два ДТП с участием мототехники. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Нестеровском районе пьяный водитель мопеда в поселке Невское сбил 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.

На улице Батальной в Калининграде водитель «Митсубиси» при повороте налево врезался в мотоцикл «Ямаха». В результате столкновения 69-летняя пассажирка мотоцикла упала на проезжающую БМВ и получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU