В Нестерове пьяный мотоциклист сбил пешехода
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник в Калининградской области произошло два ДТП с участием мототехники. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В Нестеровском районе пьяный водитель мопеда в поселке Невское сбил 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.
На улице Батальной в Калининграде водитель «Митсубиси» при повороте налево врезался в мотоцикл «Ямаха». В результате столкновения 69-летняя пассажирка мотоцикла упала на проезжающую БМВ и получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU