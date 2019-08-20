В центре Калининграда в тройном ДТП пострадали три человека
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник, 20 августа, в центре Калининграда произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на площади Победы. Водитель «Мерседеса» из-за несоблюдения дистанции врезался в «Форд». После этого «Форд» отбросило на двигавшийся впереди «Рено».
В результате дорожного происшествия водитель, 30 – летняя пассажирка «Рено», а также 27 – летняя пассажир «Форда» получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU