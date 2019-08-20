В центре Калининграда в тройном ДТП пострадали три человека

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-20T13:01:39+03:00

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В понедельник, 20 августа, в центре Калининграда произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на площади Победы. Водитель «Мерседеса» из-за несоблюдения дистанции врезался в «Форд». После этого «Форд» отбросило на двигавшийся впереди «Рено».

В результате дорожного происшествия водитель, 30 – летняя пассажирка «Рено», а также 27 – летняя пассажир «Форда» получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU