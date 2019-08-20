2019-08-20T12:44:34+03:00
Происшествия

Зарезавшему калининградца бродяге дали 10 лет «строгача»

В завязавшейся ссоре один из собутыльников нанес другому полтора десятка ударов ножом
Игорь ОРЕХОВ
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Балтийский городской суд приговорил местного бродягу к лишению свободы за совершенное убийство.

Вечером 19 апреля этого года подъезд дома в переулке Лермонтова выбрали местом для импровизированного пикника двое мужчин. Как часто бывает, в процессе выпивки собутыльники поссорились. Бомж потом уверял, что горожанин начал первым: толкнул его, сшиб с головы бейсболку, а потом еще норовил приложить по шее. Защищаясь, бездомный выхватил нож и вонзил его оппоненту в грудь. Потом бил уже без разбора, нанеся около полутора десятка ранений. Этого хватило для того, чтобы потерпевший скончался на месте.

- Действия подсудимого квалифицированы как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - прокомментировали в пресс-службе Балтийского горсуда. – Смягчающими обстоятельствами признаны явка с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Отягчает вину гражданина тот факт, что ранее он уже был судим за кражи, а также совершение преступления в состоянии опьянения.

На следующие 10 лет пристанищем для бродяги станет исправительная колония строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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