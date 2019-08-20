В Немане арестовали женщину, которая зарезала знакомого и сожгла его труп
.Фото: Александр Подгорчук
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В Немане арестовали местную жительницу, которая зарезала знакомого и сожгла его труп. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В апреле этого года 32-летняя горожанка нанесла знакомому не менее 5 ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.
После этого неманчанка завернула труп в ковер и вынесла его из квартиры на улицу, где подожгла.
Обвиняемую в убийстве арестовали до 8 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU