В Немане арестовали женщину, которая зарезала знакомого и сожгла его труп

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-20T12:58:33+03:00

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В Немане арестовали местную жительницу, которая зарезала знакомого и сожгла его труп. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В апреле этого года 32-летняя горожанка нанесла знакомому не менее 5 ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.

После этого неманчанка завернула труп в ковер и вынесла его из квартиры на улицу, где подожгла.

Обвиняемую в убийстве арестовали до 8 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU