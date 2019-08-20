В районе Холмогоровки произошло «жесткое» ДТП с участием машины ГИБДД

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-20T13:53:43+03:00

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В Зеленоградском районе в ДТП попал автомобиль ГИБДД. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на перекрестке перед Холмогоровкой. Очевидцы опубликовали фотографии двух автомобилей - полицейской «Шкоды» и «Фольксвагена». При этом, «Фольксваген» получил серьезные технические повреждения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU