В районе Холмогоровки произошло «жесткое» ДТП с участием машины ГИБДД
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Зеленоградском районе в ДТП попал автомобиль ГИБДД. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на перекрестке перед Холмогоровкой. Очевидцы опубликовали фотографии двух автомобилей - полицейской «Шкоды» и «Фольксвагена». При этом, «Фольксваген» получил серьезные технические повреждения.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU