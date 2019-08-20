2019-08-20T14:08:04+03:00
Общество

В Гурьевске уголовника отправили в колонию за избиение кастетом школьников

Виктор Сергеев
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В Гурьевске осудили мужчину, который избил подростков и угрожал им убийством. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в марте этого года. Отсидевший 10 лет за убийство 56-летний уголовник вышел на улицу и устроил ссору с подростками, которые, по его мнению, шумели под окнами. Он избил шестиклассника и девятиклассника, при этом, старшего он ударил кастетом и пытался задушить.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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