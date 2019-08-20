Власти выделили 37 млн рублей на берегозащиту в поселке Куликово
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Правительство Калининградской области выделило 37,5 млн рублей на строительство берегозащитных сооружений в поселке Куликово. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Строительство комплекса берегозащитных сооружений должно завершиться к 2020 году.
Всего будет построено 410 метров подобных сооружений, возведением объекта займется государственное учреждение «Балтберегозащита».
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ИСТОЧНИК KP.RU