Власти выделили 37 млн рублей на берегозащиту в поселке Куликово

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-20T14:48:47+03:00

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Правительство Калининградской области выделило 37,5 млн рублей на строительство берегозащитных сооружений в поселке Куликово. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Строительство комплекса берегозащитных сооружений должно завершиться к 2020 году.

Всего будет построено 410 метров подобных сооружений, возведением объекта займется государственное учреждение «Балтберегозащита».

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ИСТОЧНИК KP.RU