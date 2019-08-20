На улице Чернышевского в Калининграде запретят остановку транспорта

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-20T15:57:38+03:00

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На улице Чернышевского в Калининграде в конце месяца запретят остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 30 августа дорожные знаки «Остановка запрещена» будут установлены на проезде у путепровода в районе дома № 5.

В мэрии отметили, что это должно повысить безопасность дорожного движения и увеличения пропускной способности этой улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU