Мэрия Калининграда: Ремонт Киевской идет с опережением графика на 10 дней

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-20T16:02:34+03:00

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Ремонт улицы Киевской в Калининграде идут с опережением графика на 10 дней. Об этом заявил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Олег Кутин.

По его словам, сейчас нет необходимости в большом количестве людей на объекте, потому что основные работы выполняются механизированным способом, как по дорожному основанию, так и по замене сетей «Водоканала».

- Погода нам благоприятствует, работы ведутся в плановом режиме. В настоящий момент нет опасений по поводу сроков. Работает до 20 человек ежедневно, 3 экскаватора и 2 грузовые машины подрядчика и грузовая машина «Водоканала». В зависимости от вида работ количество техники и людей меняется. Это – ограниченный по размерам участок, и загнать большее количество людей и техники – не значит добиться большей результативности, так как они будут мешать друг другу, - сказал Кутин.

Он добавил, что на улице уже оборудовано основное «корыто» под будущее дорожное полотно, накладывается геотекстильная пленка.

- «Водоканал», ориентировочно, полторы недели будет работать на объекте, и по сетям все вопросы тогда должны быть сняты, после этого подрядчик обещает нарастить темп, - сказал Олег Кутин.

ИСТОЧНИК KP.RU