В Калининграде обновят дорожные знаки и искусственные неровности около школ и детсадов

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-20T16:15:57+03:00

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Перед стартом нового учебного года в Калининграде повысят безопасность дорожного движения около школ и детсадов. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

По его словам, вблизи 7 учреждений необходима замена дорожных знаков на флуоресцентные, в районе 10 учебных заведений требуется установить новые, а в районе 43- почистить и поправить существующие дорожные знаки. Рядом с 13 учебными заведениями необходимо восстановить искусственные неровности, в районе 51 - обновить дорожную разметку.

Кутин отметил, что все работы должны быть выполнены до 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU