В Калининграде обновят дорожные знаки и искусственные неровности около школ и детсадов
Перед стартом нового учебного года в Калининграде повысят безопасность дорожного движения около школ и детсадов. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.
По его словам, вблизи 7 учреждений необходима замена дорожных знаков на флуоресцентные, в районе 10 учебных заведений требуется установить новые, а в районе 43- почистить и поправить существующие дорожные знаки. Рядом с 13 учебными заведениями необходимо восстановить искусственные неровности, в районе 51 - обновить дорожную разметку.
Кутин отметил, что все работы должны быть выполнены до 25 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU