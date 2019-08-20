Улицу Чаадаева в Калининграде сделают односторонней

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-20T16:15:22+03:00

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Движение по улице Чаадаева в Калининграде, где расположены детсад № 32 и школа № 28, будет односторонним. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин

По словам главы Калининграда Алексея Силанова, вопрос об обеспечении безопасности около школы и детсада подняли родители в социальных сетях.

- Была тревожная ситуация, и родители подняли проблему, - сказал он.

Помимо введения одностороннего движения, на улице Чаадаева отремонтируют тротуар.

- К началу учебного года все мероприятия, связанные с безопасностью детей, должны быть выполнены в районе всех типов учреждений - не только дошкольных и общеобразовательных, но и спортивных, музыкальных, творческих и т.д. – сказал глава Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU