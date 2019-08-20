2019-08-20T16:26:26+03:00
Общество

Мэрия: 98 процентов автобусов в Калининграде оснащены валидаторами

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Практически 98 процентов автобусов, выходящих на линию, оборудованы валидаторами. Об этом заявил глава Калининграда Алексей Силанов во вторник, 20 августа.

По его словам, на сегодня полностью завершена организация безналичной формы оплаты, пусть и в тестовом режиме, на маршрутах МКП «Калининград-ГорТранс» и ООО «Балттрансавто».

- Завтра встречаемся с подрядчиками, они будут докладывать, каким образом другие перевозчики в течение ближайшего времени перейдут на безналичный расчёт, - отметил Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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