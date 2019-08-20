2019-08-20T16:25:34+03:00
Дом. Семья

Калининградские волонтеры вылечили и выпустили на волю лису, сбитую машиной

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Приют-передержка «Клюквенное».
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Калининградские волонтеры вылечили лису, которую сбила машина, и выпустили ее в дикую природу. Об этом сообщается в группе «Приют-передержка «Клюквенное». Малышка, которую назвали Шпулька, несколько месяцев жила у людей, но было принято решение отпустить ее после полного выздоровления.

- Выпускали далеко от Калининграда, там ей будет безопасно! Это обыкновенный лес, но он огромен, лучшего места для выпуска мы бы не нашли! Почти нет дорог, почти нет людей, а животных там не трогают, - рассказывают волонтеры из приюта. - Пока добрались до места, Шпульку укачало немного... Когда она увидела через решетку переноски лес и учуяла запах свободы, глаза ее загорелись. Вылетела из переноски пулей и прямиком понеслась в чащу.

Еще в начале лета малышку нашли на трассе работники-дорожники. У лисы был поврежден нос и глаз: очевидно, ее сбил автомобиль.

Кто-то из рабочих отвез ее знакомым, которые ее выходили и подлечили. Уже от этих добрых людей рыжая хищница попала в приют «Клюквенное». Опытные специалисты обратились к ветеринару, диагностировали чесоточного клеща, блох. Но, к счастью, не серьезные повреждения или переломы.

Лису умышленно держали в вольере и не приучали к рукам, а заодно обучали самостоятельно питаться. И вот, приняли решение выпустить на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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