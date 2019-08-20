Калининградец отсудил 120 тысяч за незаконное уголовное преследование

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-20T17:36:52+03:00

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Житель Славского района отсудил компенсацию за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В декабре 2017 года на мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В статусе подозреваемого он находился в течение шести месяцев, в июне 2018 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Однако уже в сентябре прокуратура отменила постановление о прекращении дела, производство по нему вновь было возобновлено, но только до ноября, а потом прекращено.

Мужчина подал в суд, указав, что уголовное дело заставило его испытывать стресс, и не работать, так как он занимался перевозками и не мог выехать по работе из-за меры пресечения.

Суд согласился с доводами мужчины и взыскал с министерства финансов РФ 120 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU