2019-08-20T18:20:44+03:00
Общество

За незаконную уличную торговлю уже оштрафовали 45 калининградцев

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Мировые судьи уже вынесли 45 постановлений о назначении штрафов за незаконную торговлю на улицах Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Незаконных торговцев штрафуют от 2000 до 4000 тысяч рублей, общая сумма штрафов составила 136 тысяч рублей.

Как сообщил глава Калининграда Алексей Силанов, сейчас городские власти подбирают помещения, где будет храниться изъятый у незаконных торговцев товар и средства торговли.

- Прорабатываются все юридические аспекты этой деятельности, вопросы взаимодействия силовых структур и комитета муниципального контроля. Прорабатываются все вопросы: где будет храниться товар, как будет изыматься, кто это будет учитывать, как будет возвращаться. В том, что это необходимо мы с вами убеждаемся, когда идем по улицам нашего города. Продукция будет временно изыматься в соответствии с действующим законодательством до применения определенных штрафных санкций, которые будут выноситься по решению судов. Произвола здесь быть не может, - заявил Алексей Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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