Туристы разбили огород на Куршской косе
На побережье Куршского залива сотрудники национального парка обнаружили дикорастущие овощные растения. Оказалось, что вполне объяснимое явление. Туристы после очередного пикника кидают себе под ноги вместе с мусором семена или обрезки овощей и те прорастают.
- Чаще других встречаются лук, чеснок, подсолнечник и огурцы. Реже – картофель, кабачки и томаты. Это все так называемые «дети обедов на природе». – говорят в пресс-службе нацпарка. - Год назад в районе поселка Рыбачий обнаружили даже плети арбуза длиной 40 см.
Есть и еще версия – семена и корни овощей попадают сначала в воду из южной части залива, а затем их прибивает к берегам косы, где они прорастают.
- Отсутствие конкурентов позволяет им достигнуть значительных размеров и даже зацвести, а иногда дойти и до плодоношения. Кусочки корневищ петрушки, моркови, свеклы, а также фрагменты донца луковицы лука или чеснока – прекрасный материал для размножения. Они дают небольшие летние побеги, а при благоприятной зимовке могут развиваться и на следующий год.
Вот почему, оказавшись на берегу залива или в каком-либо другом месте национального парка, очень важно убирать за собой любой мусор. Не только пластик, стекло и бумагу, но и остатки овощей и фруктов. Это правило особенно важно соблюдать в заповедной зоне.
ИСТОЧНИК KP.RU