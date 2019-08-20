Туристы разбили огород на Куршской косе

СЕГОДНЯ 20:38 2019-08-20T20:38:29+03:00

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На побережье Куршского залива сотрудники национального парка обнаружили дикорастущие овощные растения. Оказалось, что вполне объяснимое явление. Туристы после очередного пикника кидают себе под ноги вместе с мусором семена или обрезки овощей и те прорастают.

- Чаще других встречаются лук, чеснок, подсолнечник и огурцы. Реже – картофель, кабачки и томаты. Это все так называемые «дети обедов на природе». – говорят в пресс-службе нацпарка. - Год назад в районе поселка Рыбачий обнаружили даже плети арбуза длиной 40 см.

Есть и еще версия – семена и корни овощей попадают сначала в воду из южной части залива, а затем их прибивает к берегам косы, где они прорастают.

- Отсутствие конкурентов позволяет им достигнуть значительных размеров и даже зацвести, а иногда дойти и до плодоношения. Кусочки корневищ петрушки, моркови, свеклы, а также фрагменты донца луковицы лука или чеснока – прекрасный материал для размножения. Они дают небольшие летние побеги, а при благоприятной зимовке могут развиваться и на следующий год.

Вот почему, оказавшись на берегу залива или в каком-либо другом месте национального парка, очень важно убирать за собой любой мусор. Не только пластик, стекло и бумагу, но и остатки овощей и фруктов. Это правило особенно важно соблюдать в заповедной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU