Калининградская спортсменка завоевала золото и бронзу первенства России по гребле на байдарках и каноэ

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-21T10:22:53+03:00

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В Татарстане прошли крупнейшие летние соревнования всероссийского масштаба среди байдарочников и каноистов не старше 19 лет. Выступило три сотни представителей 25 регионов страны.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, одной из лучших в Казани стала наша землячка Полина Дайнеко. Воспитанница калининградской «Морской школы» отличилась на спринтерских дистанциях 200 и 500 метров.

Полина первенствовала на полукилометре среди 44 соперниц, финишировав за 2 минуты 04,270 секунды. На 200-метровке калининградка стала третьей из 38.

Теперь участница недавних первенств Европы и мира готовится к традиционным международным регатам, которые в сентябре примут Тракай и Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU