На улице Дрожжевой в Калининграде снесли два незаконных торговых павильона
.Фото: мэрия Калининграда
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Во вторник в Калининграде на улице Дрожжевой снесли два незаконных торговых павильона. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Несанкционированные торговые объекты выявили еще в марте этого года. Собственнику одного из них дали время на добровольный снос, однако он отказался. У второго павильона собственник так и не был выявлен.
В этом году в бюджете Калининграда предусмотрено 1,3 млн рублей на демонтаж таких палаток. Всего в городе на данный момент работают 88 незаконных торговых объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU