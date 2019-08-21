На улице Дрожжевой в Калининграде снесли два незаконных торговых павильона

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-21T10:23:51+03:00

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Во вторник в Калининграде на улице Дрожжевой снесли два незаконных торговых павильона. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Несанкционированные торговые объекты выявили еще в марте этого года. Собственнику одного из них дали время на добровольный снос, однако он отказался. У второго павильона собственник так и не был выявлен.

В этом году в бюджете Калининграда предусмотрено 1,3 млн рублей на демонтаж таких палаток. Всего в городе на данный момент работают 88 незаконных торговых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU