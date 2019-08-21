Калининградке грозит до года колонии за поддельную медицинскую книжку

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-21T10:29:37+03:00

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Жительница Калининграда пыталась устроиться на работу официанткой по поддельной медицинской книжке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

23-летняя горожанка купила в интернете медкнижку и оправилась устраиваться на работу официанткой. Однако у работодателя возникли сомнения в подлинности документа.

- Полицейские изъяли документ и направили на экспертизу, результаты которой подтвердили, что штампы не соответствуют оригиналу штампа санитарно-эпидемиологической службы, выдававшей медкнижку, - рассказали в пресс-службе УМВД.

На девушку завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

ИСТОЧНИК KP.RU