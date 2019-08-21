Опубликован график закрытия пунктов пропуска на польской границе в сентябре
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В сентябре четыре автомобильных пункта пропуска на российско-польской границе в течение нескольких часов не будут работать из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает Генконсульство Польши в Калинниграде.
График закрытия:
— 10 сентября с 9:00 до 13:00 — «Гусев — Годап»
— 16 сентября с 9:00 до 13:00 — «Мамоново — Гроново»
— 17 сентября с 9:00 до 13:00 — «Мамоново — Гжехотки»
— 19 сентября с 9:00 до 13:00 — «Багратионовск — Безледы»
— 20 сентября с 9:00 до 13:00 — морской пункт пропуска в Балтийске.
ИСТОЧНИК KP.RU