Опубликован график закрытия пунктов пропуска на польской границе в сентябре

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-21T10:40:02+03:00

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В сентябре четыре автомобильных пункта пропуска на российско-польской границе в течение нескольких часов не будут работать из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает Генконсульство Польши в Калинниграде.

График закрытия:

— 10 сентября с 9:00 до 13:00 — «Гусев — Годап»

— 16 сентября с 9:00 до 13:00 — «Мамоново — Гроново»

— 17 сентября с 9:00 до 13:00 — «Мамоново — Гжехотки»

— 19 сентября с 9:00 до 13:00 — «Багратионовск — Безледы»

— 20 сентября с 9:00 до 13:00 — морской пункт пропуска в Балтийске.

ИСТОЧНИК KP.RU