В Калининградской области уже лицензировали 20 кабинетов гериатрической помощи

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-21T10:47:27+03:00

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В Калининградской области уже 20 больниц провели лицензирование кабинетов и отделений амбулаторной гериатрической помощи жителям старше 65 лет, сообщает пресс-служба регионального Минздрафа. Так, подобная структура уже принимает пациентов в горбольнице №2 Калининграда.

- Персонал кабинета определяет не только тактику медикаментозного лечения, но и проводит комплексную гериатрическую оценку состояния пациентов и тем самым вносит определенные коррективы по их дальнейшему долговременному наблюдению, - рассказали в Минздраве.

- При оказании такой помощи применяется адресный подход с учетом индивидуальной потребности пожилых граждан, а также их способности самостоятельно передвигаться, обслуживать себя – в силу тех или иных заболеваний или травм, – отметила главный внештатный гериатр Минздрава Аделя Агаева, Аделя Агаева, добавив, что до конца 2019 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 процентов из этого числа при выявлении заболеваний и патологий будет направлено на диспансерное наблюдение, оздоровление и профилактическое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU