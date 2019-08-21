2019-08-21T11:26:11+03:00
Общество

В Калининграде 11 улиц до вечера остались без электричества

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде в среду в течение дня отключено электричество в домах на одиннадцати улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До вечера света не будет на ул. Спортивная 11(Школа-интернат),13, пер. Спортивный, 2,6,6а,8,10,12,14,16, 18,20,22, ул. Октябрьская, 79,79а,б, пр-т Калинина, 111,113,115, наб. Петра Великого, 1, пр-т Московский, 50, ул. Марш. Баграмяна, 6-12, ул. Озерная, 32,34-42, ул. Островского, 1а, ул. Луговая, 9,11,13,15,17,19,21,23,25,26,27,28,29,31, ул. Д. Бедного, 5б.

Холодной воды до 19 часов останутся жители домов по ул. Подполковника Емельянова, 232,232а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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