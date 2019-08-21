В Калининграде на берегу Нижнего озера обнаружили останки нескольких человек

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-21T11:35:13+03:00

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В Калининграде при реконструкции набережной Нижнего озера, рядом с областным роддомом, строители обнаружили останки пяти человек. Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, на груди одного из скелетов, погребенного под тротуаром на глубину около полуметра, был жетон солдата вермахта. Также вместе с этими останками были найдены личные вещи покойного.

На место были вызваны поисковики и полиция. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU