В Калининграде на берегу Нижнего озера обнаружили останки нескольких человек
С одним из скелетов нашли жетон солдата вермахта
Останки солдата вермахта были найдены под тротуаромФото: предоставлено очевидцем
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В Калининграде при реконструкции набережной Нижнего озера, рядом с областным роддомом, строители обнаружили останки пяти человек. Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, на груди одного из скелетов, погребенного под тротуаром на глубину около полуметра, был жетон солдата вермахта. Также вместе с этими останками были найдены личные вещи покойного.
На место были вызваны поисковики и полиция. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU