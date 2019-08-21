2019-08-21T11:40:22+03:00
Общество

В Калининградской области отметили 105-ю годовщину Гумбинненского сражения

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области прошли мероприятия, посвященные 105-й годовщине Гумбинненского сражения.

Память солдат и офицеров Русской армии, павших в годы Первой мировой войны, почтили накануне у мемориала «Штыковая атака» в Гусеве. В этот день в Храме-памятнике Всех Святых состоялась панихида об упокоении погибших в той войне.

По словам замполпреда президента в СЗФО Романа Балашова, 105 лет назад русский солдат вписал великие страницы бессмертного подвига в историю.

- Здесь, на этих полях, была спасена судьба Европы. Мы вспоминаем этот подвиг как тот вклад, который внесли наши солдаты, чтобы германский милитаризм ушёл в историю. Сегодня мы чтим память всех русских солдат-участников Гумбинненского сражения и Первой Мировой войны, которые погибли за свою страну, за нашу Родину. Вечная память героям, – сказал на памятном митинге Роман Балашов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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