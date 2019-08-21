Калининградцы получили спецприз на фестивале «Игра света»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-21T11:59:04+03:00

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Юные калининградцы Родион Нечаев, Анна Нечаева и Егор Константинов побывали на Первом Сахалинском международном открытом кинофестивале будущего «Игра света» и подучили спецприз.

Как сообщает пресс-служба фестиваля «Край света. Запад», наших земляков жюри отметило за документальный фильм «И вот так как-то я живу» (2019, Россия, Калининград, коллективная работа), с формулировкой «За искренность перед зрителем».

Отметим, все трое принимали участие в кинолаборатории для подростков «Край света. Запад», которая проходила в Калининграде с 26 апреля по 3 мая этого года. После этого они и сняли документальный фильм, с которым отправились на Сахалин.

ИСТОЧНИК KP.RU