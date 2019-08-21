2019-08-21T11:54:07+03:00
Общество

В Балтийске реконструируют «Поле чудес»

Виктор Сергеев
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Площадь в центре Балтийска, называемую в народе «Поле чудес», планируют реконструировать. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Деньги на ремонт местные власти планируют получить по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как отметил сити-менеджер Балтийска Сергей Мельников, сейчас в Балтийске нет центра города «как такового».

- Современная городская площадь должна быть комфортной многофункциональной средой, стать центром социальной активности местных жителей, - отметил Сергей Мельников.

Дизайн-проект предполагает укладку площади тротуарной плиткой, монтаж отвечающего современным требованиям фонарного освещения, установку малых архитектурных форм, реконструкцию подпорных стенок, озеленение, оборудование Wi-Fi. Таким образом, площадь обретет совершенно новый, современный вид и гораздо большую функциональность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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