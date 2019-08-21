В Калининграде уголовник попался на краже 176 упаковок жевательной резинки
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной партии жевательной резинки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
176 упаковок жевательной резинки украли из магазина на улице Киевской. Прибывшие на место полицейские просмотрели записи камер наблюдения и установили личность вора.
Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний житель Калининграда. На него завели уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU