В Калининграде уголовник попался на краже 176 упаковок жевательной резинки

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-21T12:10:01+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной партии жевательной резинки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

176 упаковок жевательной резинки украли из магазина на улице Киевской. Прибывшие на место полицейские просмотрели записи камер наблюдения и установили личность вора.

Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний житель Калининграда. На него завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU