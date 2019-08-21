В «Ростелекоме» рассказали, какие фильмы смотрят калининградцы этим летом

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-21T12:12:23+03:00

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20 августа в «Ростелекоме» озвучили летние кинопредпочтения абонентов компании в Калининградской области, исходя из статистики просмотра в «Wink Интерактивное ТВ». Самыми популярными оказались новинки проката, которые вышли этим летом в кинотеатрах.

Всего с 1 июня пользователи услуги посмотрели почти десять тысяч фильмов. Наиболее востребованными стали киноверсия анимационной классики об обитателях африканской саванны «Король Лев», анимационная комедия «Тайная жизнь домашних животных», новинка этого года про фантастического супергероя «Шазам!» и драма «Высшее общество» (2018).

- Лето – время отпусков. Тем, кто много путешествует, мы предлагаем установить на свое мобильное устройство – планшет или смартфон – приложение Wink, - говорит Наталья Маер, заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом. - С ним интерактивное телевидение «Ростелекома» будет всегда под рукой. Фильмы и сериалы можно загрузить на свое устройство и смотреть в режиме офлайн на отдыхе или в дороге. Кроме того, в Wink можно бесплатно и без регистрации смотреть онлайн 20 основных телеканалов, которые входят в первые два мультиплекса».

«Wink Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» – это уникальное предложение с огромным выбором телевизионного и видеоконтента высокого качества. Зрителям доступно более 270 телеканалов, в том числе 110 в формате HD, 20 тысяч фильмов и сериалов, а также набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Гибкий поиск», «Мультискрин», «Родительский контроль», «Караоке» и др.).

Подключить «Wink Интерактивное ТВ» можно по бесплатному телефону 8-800-1000-800 или на сайте rt.ru.

Калининградский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение Компании, находящееся в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). Оперирует на территории Калининградской области и обслуживает 82 тысячи абонентов телефонии, около 100 тысяч пользователей Интернет и более 38 тысяч пользователей Интерактивного ТВ.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU