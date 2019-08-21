2019-08-21T12:12:23+03:00
Новости компаний

В «Ростелекоме» рассказали, какие фильмы смотрят калининградцы этим летом

Самыми популярными оказались новинки проката
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

20 августа в «Ростелекоме» озвучили летние кинопредпочтения абонентов компании в Калининградской области, исходя из статистики просмотра в «Wink Интерактивное ТВ». Самыми популярными оказались новинки проката, которые вышли этим летом в кинотеатрах.

Всего с 1 июня пользователи услуги посмотрели почти десять тысяч фильмов. Наиболее востребованными стали киноверсия анимационной классики об обитателях африканской саванны «Король Лев», анимационная комедия «Тайная жизнь домашних животных», новинка этого года про фантастического супергероя «Шазам!» и драма «Высшее общество» (2018).

- Лето – время отпусков. Тем, кто много путешествует, мы предлагаем установить на свое мобильное устройство – планшет или смартфон – приложение Wink, - говорит Наталья Маер, заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом. - С ним интерактивное телевидение «Ростелекома» будет всегда под рукой. Фильмы и сериалы можно загрузить на свое устройство и смотреть в режиме офлайн на отдыхе или в дороге. Кроме того, в Wink можно бесплатно и без регистрации смотреть онлайн 20 основных телеканалов, которые входят в первые два мультиплекса».

«Wink Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» – это уникальное предложение с огромным выбором телевизионного и видеоконтента высокого качества. Зрителям доступно более 270 телеканалов, в том числе 110 в формате HD, 20 тысяч фильмов и сериалов, а также набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Гибкий поиск», «Мультискрин», «Родительский контроль», «Караоке» и др.).

Подключить «Wink Интерактивное ТВ» можно по бесплатному телефону 8-800-1000-800 или на сайте rt.ru.

Калининградский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение Компании, находящееся в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). Оперирует на территории Калининградской области и обслуживает 82 тысячи абонентов телефонии, около 100 тысяч пользователей Интернет и более 38 тысяч пользователей Интерактивного ТВ.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Черняховска 10 лет незаконно получал одновременно две пенсии
Область выделила Янтарному 4,7 млн рублей на ремонт крыши школы
Полиция Славска объявила в розыск пропавшую 89-летнюю женщину
В Калининграде изменилось расписание движения шаттлов к рельсобусам в Московском районе
В Балтийске сотрудницу муниципального предприятия осудили за служебный подлог
В Калининграде на острове Канта пройдет фестиваль уличного кино
В Калининграде при падении в автобусе пострадала 65-летняя пассажирка
В Калининграде уголовник попался на краже 176 упаковок жевательной резинки
В Балтийске реконструируют «Поле чудес»
Калининградцы получили спецприз на фестивале «Игра света»
В Калининградской области отметили 105-ю годовщину Гумбинненского сражения
В Калининграде на берегу Нижнего озера обнаружили останки нескольких человек
В Калининграде 11 улиц до вечера остались без электричества
В Калининградской области уже лицензировали 20 кабинетов гериатрической помощи
Опубликован график закрытия пунктов пропуска на польской границе в сентябре
Калининградке грозит до года колонии за поддельную медицинскую книжку
На улице Дрожжевой в Калининграде снесли два незаконных торговых павильона
Калининградская спортсменка завоевала золото и бронзу первенства России по гребле на байдарках и каноэ
Туристы разбили огород на Куршской косе
За незаконную уличную торговлю уже оштрафовали 45 калининградцев
Калининградец отсудил 120 тысяч за незаконное уголовное преследование
Калининградские волонтеры вылечили и выпустили на волю лису, сбитую машиной
Мэрия: 98 процентов автобусов в Калининграде оснащены валидаторами
Улицу Чаадаева в Калининграде сделают односторонней