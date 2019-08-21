2019-08-21T12:20:48+03:00
Звезды

В Калининграде на острове Канта пройдет фестиваль уличного кино

Вход на показы будет свободным
Александр КАТЕРУША
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В Калининграде фильмы под открытым небом можно будет смотреть бесплатно с 30 августа по 1 сентября.В Калининграде фильмы под открытым небом можно будет смотреть бесплатно с 30 августа по 1 сентября.Фото: Предоставлено организаторами
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В Калининграде на острове Канта пройдет Всемирный фестиваль уличного кино. Как сообщают организаторы, фильмы под открытым небом можно будет смотреть бесплатно с 30 августа по 1 сентября. Мероприятие проходит в рамках городского пикника Street Food Weekend.

У зрителей будет возможность оценить короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовать за понравившиеся ленты, включив фонарик на мобильном телефоне или зажигалку.

Как сообщили в пресс-службе фестиваля, киномарафон стартовал 12 июня и продлится до 1 октября. За это время более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. До Калининграда очередь дойдет как раз 30 августа.

Зрители увидят фильмы, в которых снялись Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Александр Паль и другие актеры.

Речь идет о лентах, участвовавших в крупных фестивалях, таких как «Кинотавр», «Будем жить», «Короче» и «Движение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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