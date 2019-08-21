В Балтийске сотрудницу муниципального предприятия осудили за служебный подлог
В Балтийске осудили сотрудницу муниципального предприятия за служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Инженер МБУ «ОКС Балтийского муниципального района» знала, что работы по ремонту канализационно-насосной станции на улице Чехова выполнены не в полном объеме, однако это не помешало женщине подписать акт выполненных работ. Это позволило подрядчику получить из бюджета свыше 80 тысяч работ.
Суд признал сотрудницу муниципального предприятия виновной в служебном подлоге и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, а также запретил работать в структурах местного самоуправления в течении шести месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU