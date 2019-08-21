В Калининграде изменилось расписание движения шаттлов к рельсобусам в Московском районе

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-21T13:00:01+03:00

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В Калининграде изменилось расписание движения бесплатных автобусов для подвоза пассажиров к рельсобусам в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Время отправления автобусов утром с О. Кошевого:

- 6:24 и 6:29 - к поезду в 6:58 - 7:46 и 7:51 - к поезду в 8:22 - 8:48 и 8:53 - к поезду в 9:24

Время отправления вечером от о.п. «4-й километр» :

- 17:30 и 17:35 - от поезда в 17:25 - 18:19 и 18:24 - от поезда в 18:15 - 19:53 и 19:58 - от поезда в 19:48

Маршрут движения автобусов остался прежним:

О. Кошевого – Интернациональная – У. Громовой – Н. Карамзина – О. Кошевого – Муромская – Солнечногорская – ОП «4 км» Обратно: ОП «4 км» - Солнечногорская – Муромская –ул. О. Кошевого – Интернациональная – У. Громовой – Н. Карамзина – О. Кошевого

Купить билеты на электричку можно у кондукторов РЖД на перроне или уже в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU