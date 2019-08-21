2019-08-21T13:13:18+03:00
Общество

Полиция Славска объявила в розыск пропавшую 89-летнюю женщину

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции Славска объявил в розыск 89-летнюю Стригуненко Анну Захаровну. 13 августа пенсионерка ушла из дома в поселке Тумановка и до настоящего время ее местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина страдает потерей памяти.

Приметы: рост 156 см, худощавого телосложения, волосы седые, коротко стриженные, ходит медленно, сутулиться.

Была одета: в синее платье с белыми цветами, тряпочные тапки.

При наличии какой-либо информации о местонахождении разыскиваемой полиция просит звонить по телефонам: (8- 40163) 3-12-58, 3-11-02- дежурная часть, (8-40163) 3-22-85, 3-17-42 - уголовный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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