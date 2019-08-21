Область выделила Янтарному 4,7 млн рублей на ремонт крыши школы

СЕГОДНЯ 13:26 2019-08-21T13:26:54+03:00

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Региональное правительство выделяет администрации Янтарного средства на ремонт крыши школы. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

4,7 млн рублей выделяются из резервного фонда правительства и пойдут на ремонт крыши школы им. М.С. Любушкина на улице Лесной при условии софинансирования со стороны муниципалитета в размере 48 тысяч рублей.

Крышу в здании школы должны отремонтировать к 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU