Область выделила Янтарному 4,7 млн рублей на ремонт крыши школы
Изменить размер текста:
Региональное правительство выделяет администрации Янтарного средства на ремонт крыши школы. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
4,7 млн рублей выделяются из резервного фонда правительства и пойдут на ремонт крыши школы им. М.С. Любушкина на улице Лесной при условии софинансирования со стороны муниципалитета в размере 48 тысяч рублей.
Крышу в здании школы должны отремонтировать к 31 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU