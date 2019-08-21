Житель Черняховска 10 лет незаконно получал одновременно две пенсии

СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-21T15:08:26+03:00

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Житель Черняховска 10 лет получал одновременно две пенсии. Теперь ему придется вернуть переплату, сообщает пресс-служба городского суда.

В 2009 году мужчина, при подаче документов в Пенсионный фонд РФ о назначении ему трудовой пенсии по старости скрыл тот факт, что уже получает пенсию по линии таможенных органов. В результате он стал получать две пенсии.

Черняховский городской суд взыскал с мужчины в пользу Управления Пенсионного фонда убытки, причиненные в результате перерасхода денег в размере 995 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU