Житель Черняховска 10 лет незаконно получал одновременно две пенсии
.Фото: Александр Подгорчук
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Житель Черняховска 10 лет получал одновременно две пенсии. Теперь ему придется вернуть переплату, сообщает пресс-служба городского суда.
В 2009 году мужчина, при подаче документов в Пенсионный фонд РФ о назначении ему трудовой пенсии по старости скрыл тот факт, что уже получает пенсию по линии таможенных органов. В результате он стал получать две пенсии.
Черняховский городской суд взыскал с мужчины в пользу Управления Пенсионного фонда убытки, причиненные в результате перерасхода денег в размере 995 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU