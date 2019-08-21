2019-08-21T15:34:06+03:00
Общество

На границе у калининградцев изъяли свыше 130 кг мяса и молочки из Литвы и Польши

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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Региональное управление Россельхознадзора продолжает жестко пресекать незаконный ввоз в область продуктов в ручной клади и багаже.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в течение недели на границе у семи путешественников было обнаружено свыше 136 килограммов молочной, мясной продукции.

Часть продукции возвращена в Польшу, часть в Литву.

Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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