На предприятии "Калининградтеплосеть" сменился директор
Александр Салмин.Фото: Facebook
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21 августа 2019 года директором муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» назначен Александр Салмин.
Как сообщили в пресс-службе компании, Александру Салмину 49 лет. Образование высшее. В 1994 году окончил Калининградский технический институт по специальности «инженер-механик тепловых электрических станций». Свой трудовой путь на предприятии начинал с должности мастера котельного оборудования. Перед назначением на должность директора Александр Салмин работал на предприятии главным инженером.
Александр Салмин женат, есть дочь.
Ранее должность гендиректора "Теплосети" занимал Эдуард Куровский.
ИСТОЧНИК KP.RU