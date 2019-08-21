На предприятии "Калининградтеплосеть" сменился директор

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-21T15:53:51+03:00

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21 августа 2019 года директором муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» назначен Александр Салмин.

Как сообщили в пресс-службе компании, Александру Салмину 49 лет. Образование высшее. В 1994 году окончил Калининградский технический институт по специальности «инженер-механик тепловых электрических станций». Свой трудовой путь на предприятии начинал с должности мастера котельного оборудования. Перед назначением на должность директора Александр Салмин работал на предприятии главным инженером.

Александр Салмин женат, есть дочь.

Ранее должность гендиректора "Теплосети" занимал Эдуард Куровский.

ИСТОЧНИК KP.RU