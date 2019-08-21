Собственник Кройц-аптеки: Мы не сможем сохранить надпись на фасаде здания

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-21T16:10:01+03:00

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В среду 21 августа предприниматель Сергей Сухомлин, собственник знаменитой Кройц-аптеки на улице Фрунзе, рассказал калининградским журналистам, что в скором времени на здании, реконструкцией которого он занялся, будет утрачена оригинальная надпись на фасаде.

- Она в ветхом состоянии находится, - заявил Сухомлин. - Мы провели переговоры, и ни один из реставраторов сохранить ее не сможет. Мы ее скопируем, состарим и на металлическую вывеску повесим. К сожалению, пятисантиметровый слой штукатурки находится в трухлявом состоянии, и сохранить по штукатурке надпись, которая сделана битумом, я не представляю возможным. Если кто-то есть из специалистов, посоветуйте, мы с удовольствием сохраним.

Руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил, что надпись на фасаде Кройц-аптеки является одним из предметов охраны здания.

- В том техническом состоянии, в котором она находится, ее действительно невозможно восстановить, - заявил Маслов.

ИСТОЧНИК KP.RU