2019-08-21T18:17:45+03:00
Общество

Евгений Маслов о сносе стены перед башней Врангеля: Ее восстановлением займутся лучшие каменщики области

Иван МАРКОВ
Поделиться:
Работы на башне ВрангеляРаботы на башне ВрангеляФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В соцсетях появились посты возмущения по поводу сноса стены перед башней Врангеля. В среду 21 августа во время своего рабочего выезда руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов ответил на критику в соцсетях.

- Пусть читают материалы вдумчивых журналистов, - заявил Маслов. - Те, кто был на мероприятии (выезде на башню Врангеля на прошлой неделе – Ред.), мне кажется, поняли, каким образом организованы эти работы. Работает лицензированная организация. Ребята, я заезжал туда в субботу, это одни из лучших каменщиков по старой кладке, которые есть в нашей области. Они реставрировали Бранденбургские ворота, один из них принимал участие в работах на Королевских воротах, они целиком собирали угол стены на домике Канта. Это хорошие специалисты, они сказали, что работы для них не сложные. Фигурный кирпич они сохраняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24