Евгений Маслов о сносе стены перед башней Врангеля: Ее восстановлением займутся лучшие каменщики области

СЕГОДНЯ 18:17 2019-08-21T18:17:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях появились посты возмущения по поводу сноса стены перед башней Врангеля. В среду 21 августа во время своего рабочего выезда руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов ответил на критику в соцсетях.

- Пусть читают материалы вдумчивых журналистов, - заявил Маслов. - Те, кто был на мероприятии (выезде на башню Врангеля на прошлой неделе – Ред.), мне кажется, поняли, каким образом организованы эти работы. Работает лицензированная организация. Ребята, я заезжал туда в субботу, это одни из лучших каменщиков по старой кладке, которые есть в нашей области. Они реставрировали Бранденбургские ворота, один из них принимал участие в работах на Королевских воротах, они целиком собирали угол стены на домике Канта. Это хорошие специалисты, они сказали, что работы для них не сложные. Фигурный кирпич они сохраняют.

ИСТОЧНИК KP.RU