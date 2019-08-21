2019-08-21T18:39:22+03:00
Общество

В Черняховске решили построить физкультурно-оздоровительный центр

Виктор Сергеев
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В Черняховске построят физкультурно-оздоровительный центр. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участок для строительства уже подобран, ФОК решили разместить на въезде в город со стороны Калининграда.

Замдиректора Детско-юношеской спортивной школы Черняховска Наталья Праведникова отметила, что дети в Черняховске «очень талантливые, а мест для занятий спортом недостаточно».

- Если получится быстро решить вопрос с проектно-сметной документацией, то надо начинать выполнять строительные работы уже в этом году, необходимые деньги мы заложим в бюджет, – сказал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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