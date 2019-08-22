2019-08-22T10:22:22+03:00
Происшествия

Двое калининградцев обокрали нового приятеля, воспользовавшись его беспомощным состоянием

По ходу распития спиртного мужчина сломал бедро и не смог отстоять свой портфель с мобильником и деньгами
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Алкогольное опьянение привело 51-летнего жителя Калининграда в такое состояние дружелюбия, что мужчина легко познакомился с 33-летним горожанином и его приятелем неустановленного возраста. Быстренько скинулись на троих. «Продолжение банкета» состоялось возле одного из домов по Московскому проспекту.

Каким образом в процессе импровизированного пикника наш герой умудрился упасть так, что сломал бедро – тайна, покрытая мраком. Важнее то, что собутыльники и не подумали оказать новому приятелю помощь, даже «Скорую» не вызвали. А вместо этого, воспользовавшись беспомощным состоянием пострадавшего, сграбастали его портфель и удалились. В портфеле были мобильный телефон, банковские карты и 4 тысячи рублей наличными.

- После обращения потерпевшего в отдел внутренних дел, сотрудники полиции, реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили личности злоумышленников и задержали их, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Часть похищенного удалось изъять.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Насколько известно, о статье УК РФ «Оставление в опасности» речи пока не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе Калининград-Нестеров в ДТП попали четыре машины
В Калининграде на прораба завели дело за травмирование рабочего
В Калининграде в ДТП пострадали пешеход и велосипедист
Калининградка зверски расправилась с ухажером своей дочери
В этом году в Калининградской области заложат 200 гектаров интенсивных садов
Калининградка ударила ножом мужа, который признался в любви к ее подруге
В Безледах задержали калининградца с контрабандными сигаретами
В Калининграде в четверг не будет электричества в домах на 13-ти улицах
В Черняховске сгорел автомобиль «Шевроле Нива»
За год в Гвардейском районе жилье предоставили трем врачам
Орангутана из Калининградского зоопарка отправили в Ростов-на-Дону
Калининградская «Балтика» стартовала в Кубке России с победы
В Черняховске решили построить физкультурно-оздоровительный центр
Евгений Маслов о сносе стены перед башней Врангеля: Ее восстановлением займутся лучшие каменщики области
Собственник Кройц-аптеки: Мы не сможем сохранить надпись на фасаде здания
На предприятии "Калининградтеплосеть" сменился директор
На границе у калининградцев изъяли свыше 130 кг мяса и молочки из Литвы и Польши
Житель Черняховска 10 лет незаконно получал одновременно две пенсии
Область выделила Янтарному 4,7 млн рублей на ремонт крыши школы
Полиция Славска объявила в розыск пропавшую 89-летнюю женщину
В Калининграде изменилось расписание движения шаттлов к рельсобусам в Московском районе
В Балтийске сотрудницу муниципального предприятия осудили за служебный подлог