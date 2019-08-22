Двое калининградцев обокрали нового приятеля, воспользовавшись его беспомощным состоянием

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-22T10:22:22+03:00

По ходу распития спиртного мужчина сломал бедро и не смог отстоять свой портфель с мобильником и деньгами

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Алкогольное опьянение привело 51-летнего жителя Калининграда в такое состояние дружелюбия, что мужчина легко познакомился с 33-летним горожанином и его приятелем неустановленного возраста. Быстренько скинулись на троих. «Продолжение банкета» состоялось возле одного из домов по Московскому проспекту.

Каким образом в процессе импровизированного пикника наш герой умудрился упасть так, что сломал бедро – тайна, покрытая мраком. Важнее то, что собутыльники и не подумали оказать новому приятелю помощь, даже «Скорую» не вызвали. А вместо этого, воспользовавшись беспомощным состоянием пострадавшего, сграбастали его портфель и удалились. В портфеле были мобильный телефон, банковские карты и 4 тысячи рублей наличными.

- После обращения потерпевшего в отдел внутренних дел, сотрудники полиции, реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили личности злоумышленников и задержали их, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Часть похищенного удалось изъять.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Насколько известно, о статье УК РФ «Оставление в опасности» речи пока не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU