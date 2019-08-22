2019-08-22T10:36:18+03:00
Дом. Семья

Орангутана из Калининградского зоопарка отправили в Ростов-на-Дону

9-летний Цезарь улетел к новому дому на самолете
Александр КАТЕРУША
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Цезарь.Цезарь.Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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9-летний орангутан Цезарь из Калининградского зоопарка переехал в зоопарк Ростова-на-Дону. Как сообщает пресс-служба зоопарка, в Ростова-на-Дону Цезаря встретил сотрудник Калининградского зоопарка, который ухаживал за ним на протяжении всей его жизни. Зоотехник пробудет рядом с обезьяной неделю и поможет адаптироваться к новым условиям.

- Около года назад, незадолго до появления на свет детеныша орангутана по кличке Оле, Цезаря, достигшего подросткового возраста, пришлось отделить от матери, поскольку в условиях ограниченного пространства появился риск кровосмешения, – рассказали в зоопарке.

Передача Цезаря в Ростов-на-Дону осуществлялась по рекомендации координатора программы по сохранению и размножению редких видов по орангутанам Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (EAZA) Клеменса Беккера (зоопарк г. Карлсруэ, Германия) и с разрешения Московского зоопарка (Цезарь родился там).

Предварительно зоопарк Ростова-на-Дону прислал в Калининград фотографии и технические характеристики его будущего вольера, подробное описание условий содержания.

Самец орангутана Цезарь родился в 2010 году в Московском зоопарке. В июне 2016 года Цезарь с матерью по кличке Нона переехали в Калининградский зоопарк. В конце 2018 года у Ноны и самца по кличке Бенджамин (прибыл в Калининградский зоопарк в 2017 году из зоопарка г. Ольборг (Дания), скончался от некроза легких, осложненного онкологическим заболеванием, в 2019 году) родился еще один детеныш – самец Оле. Калининградский зоопарк продолжит свое участие в программе по сохранению и размножению орангутана. Сейчас координатор ЕЕР EAZA подыскивает для самки Ноны – матери Цезаря – подходящего самца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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