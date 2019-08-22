2019-08-22T10:33:37+03:00
Общество

За год в Гвардейском районе жилье предоставили трем врачам

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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За последний год на работу в Гвардейскую районную больницу приехали четыре врача, трое из них уже получили благоустроенные служебные квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Врач Гвардейской ЦРБ Леван Григорян рассказал, что местная администрация выделила для медиков еще три квартиры, в которые будут заселяться приезжие специалисты, в первую очередь – представители первичного звена. Все прибывающие в муниципалитет медики также получают подъемные.

Базовая выплата при первом трудоустройстве в регионе, которая стала предоставляться медикам единовременно, а не поэтапно, как это было в начале действия кадровой программы в 2018 году, сегодня составляет 300 тысяч рублей для врача и 150 тысяч – для среднего медперсонала. Кроме того, сегодня есть повышающий коэффициент территориальной удаленности от Калининграда – от одного до двух, а также коэффициент дефицитной должности. Таким образом, выплата варьируется от 300 до 900 тысяч рублей для врачей и от 150 до 450 тысяч – для сотрудников со средним медицинским образованием. Так, если впервые устроившийся в регионе участковый терапевт в Калининграде получит 450 тысяч рублей, то в Советске – 900 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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