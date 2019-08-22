В Калининграде в четверг не будет электричества в домах на 13-ти улицах

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-22T11:14:36+03:00

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В Калининграде в четверг, 22 августа, не будет электричества на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на на ул. Новый вал 23 (Гимназия №22), наб. Старопрегольская 2-8, 8а,10-18, Ленинский пр-т 83а-д; с 10.00 до 13.00 – на ул. У. Громовой 1(школа – гимназия №6), 3, 5-7, 9-13а, бульвар Л. Шевцовой 29а; с 13.30 до 18.00 - на ул. Куйбышева 11, 13, ул. А.Невского 24-30,32 (школа №33), 34б, ул. Римской 1-23, ул. Пражской 4-8, ул. Берлинской 1-23, в пер. Венский 5.

До 18 часов электричество отключено в домах на ул. Октябрьская 79,79а,б, пр-т Калинина 111,113,115.

Холодной воды не будет до 20 часов на ул. Киевская 1; до 17 часов – на ул. Батальная 8-8в,г,д.

ИСТОЧНИК KP.RU