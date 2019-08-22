В Безледах задержали калининградца с контрабандными сигаретами
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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Житель Калининградской области лишился шенгенской визы за контрабанду сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Со рудники пограничного поста в Безледах обратили внимание на «Опель» с калининградскими номерами, который заехал на территорию частного дома. При проверке документов пограничники обнаружили в автомобиле 110 пачек сигарет (2200 сигарет).
В результате калининградцу аннулировали визу, также ему запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU