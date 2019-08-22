2019-08-22T11:22:22+03:00
Общество

В Безледах задержали калининградца с контрабандными сигаретами

Виктор Сергеев
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..Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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Житель Калининградской области лишился шенгенской визы за контрабанду сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Со рудники пограничного поста в Безледах обратили внимание на «Опель» с калининградскими номерами, который заехал на территорию частного дома. При проверке документов пограничники обнаружили в автомобиле 110 пачек сигарет (2200 сигарет).

В результате калининградцу аннулировали визу, также ему запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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