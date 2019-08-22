2019-08-22T11:27:04+03:00
Происшествия

Калининградка ударила ножом мужа, который признался в любви к ее подруге

Инцидент произошел во время застолья с участием обоих супругов и их молодой гостьи
Игорь ОРЕХОВ
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Теплой летней ночью семейная пара калининградцев принимала у себя в квартире гостью - подругу хозяйки. Поначалу все дружно употребляли алкогольные напитки. Видимо, 27-летний горожанин изрядно перебрал - только этим и можно объяснить, что прямо при законной жене он вдруг начал признаваться гостье в своей любви. Опомнившись от изумления, супруга (она, кстати, старше своего благоверного на год) схватила со стола нож и вонзила его в спину «изменщика».

Правда, рана оказалась не опасной, что и подтвердили чуть позже медики. Но повод избавиться хотя бы на пару лет от второй половины был найден. Потерпевший написал заявление о случившемся в полицию. И в отношении ревнивицы возбудили уголовное дело по признакам части 2 статьи 115 УК Российской Федерации: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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