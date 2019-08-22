2019-08-22T11:28:25+03:00
Общество

В этом году в Калининградской области заложат 200 гектаров интенсивных садов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В этом году в Калининградской области будет дополнительно заложено порядка 200 гектаров садов и ягодников, уже заложено 123 гектара. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе рабочего выезда в Полесский район.

- В Калининградской области насчитывается почти четыре тысячи гектаров садов, в том числе вместе с личными подсобными хозяйствами. Но нам, конечно, нужны высоко интенсивные сады такого типа, которые и будут обеспечивать подавляющее большинство потребностей и жителей региона, и дальнейшего углубления переработки, - сказал он.

По словам Алиханова, интенсивные сады, закладка которых началась в 2013 году, сейчас выходят только на 30-35% плодоношения.

- По мере дальнейшего серьезного прироста урожая мы сможем выйти на обеспеченность яблоками вне сезона. Но для этого надо дополнительно строить плодохранилища. Крупные производители этим занимаются. Здесь, в Полесском округе, надеюсь, в следующем году будет готово плодохранилище. Также необходимо дальше наращивать переработку, есть куда двигаться с точки зрения продуктовой линейки, – отметил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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